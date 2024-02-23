В Одессе из-за атаки "Шахедов" произошел пожар и есть пострадавшие

В Одессе в результате вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Кроме того, известно о пострадавших гражданах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

"В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях", – рассказал чиновник.

Глава администрации добавил, что сейчас данные и количество уточняются.

"На месте работают все соответствующие службы", – проинформировал глава ОВА.

Воздушные удары по Одессе

Ранее вечером 22 февраля в центральных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников россиян по типу "Шахед", в частности, опасность была объявлена также для Одесской области.