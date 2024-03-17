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В Одессе были слышны взрывы

Воскресенье 17 марта 2024 00:32
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В Одессе были слышны взрывы Фото: в Одессе были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью, 17 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении Одессы и области.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в регионе по российским дронам-камикадзе.

Удары россиян по Одессе

Войска РФ с первых дней вторжения в Украину наносят удары по Одессе и области различными типами вооружения.

Так, 15 марта, Одессу атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

В результате вражеского обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

По состоянию на сегодняшний день, известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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Одесса Вторжение России в Украину Взрывы
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