В Одесской области военный в СЗЧ бросил гранату в подростков, ранен ребенок

В Подольске Одесской области военный в СЗЧ во время конфликта бросил гранату в сторону подростков. В результате взрыва ранен 13-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел вблизи местного учебного заведения. По данным следствия, 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к подросткам, ругаться и провоцировать ссору.

Во время конфликта он достал гранату и начал угрожать детям. Несмотря на замечания прохожих, мужчина бросил взрывной предмет в сторону подростков.

В результате взрыва 13-летний парень получил телесные повреждения. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте, госпитализация ребенку не понадобилась. Окончательную степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: беглый военный бросил гранату у подростков (od.npu.gov.ua)

С места происшествия изъяли обломки - по предварительным выводам, это были остатки ручной осколочной гранаты.

Что угрожает задержанному

Правоохранители выяснили, что фигурант является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия или предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога.