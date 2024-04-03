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В Одесской области задержали мошенников-"айтишников", которые обманули людей на 5 млн гривен

Фото: в Одесской области задержали мошенников-"айтишников" (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области задержали преступную группу, которая за полгода обманула людей на более 5 млн гривен. Для этого мошенники открыли в 2021 году фиктивную ІТ-компанию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Департаменте киберполиции.

"Киберполицейские Одесской области совместно с сотрудниками следственного управления полиции области разоблачили и задокументировали злоумышленников, которые в 2021 году открыли ІТ-компанию по разработке программного обеспечения и веб-сайт, на котором распространяли заведомо недостоверную информацию об осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении Департамента киберполиции.

С помощью сайта, соцсетей и мессенджеров злоумышленники заманивали и предлагали украинцам инвестировать в развитие фирмы, обещая высокие проценты от вклада. Также рассказывали о дополнительных выплатах за привлечение новых инвесторов.

"Для большего введения в заблуждение людей, которых "ловили на крючок", злоумышленники сначала выплачивали им небольшие дивиденды за счет части незаконно полученных вкладов", - добавили в киберполиции.

Суммы вкладчиков колебались от восьми тысяч до одного миллиона гривен. После получения "вклада" злоумышленники удалили информацию о компании и перестали выходить с "инвесторами" на связь.

Полицейские задержали злоумышленников и сообщили о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Мошенничество в Украине

По данным НБУ, в 2023 году мошенничество с платежными картами чаще всего происходило через Интернет - 83% от общего количества случаев. Лишь 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Во время полномасштабной войны мошенники в Украине стали еще активнее. Они "наживаются" на FPV-дронах для передовой, продают фейковые документы для пересечения границы, открывают ненастоящие сборы и пытаются дискредитировать благотворительные фонды.

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