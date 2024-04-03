В Одеській області затримали шахраїв-"айтішників", які ошукали людей на 5 млн гривень

"Кіберполіцейські Одеської області спільно з працівниками слідчого управління поліції області викрили та задокументували зловмисників, які в 2021 році відкрили ІТ-компанію з розробки програмного забезпечення і вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію про здійснення підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції.

За допомогою сайту, соцмереж та месенджерів зловмисники заманювали і пропонували українцям інвестувати у розвиток фірми, обіцяючи високі відсотки від вкладу. Також розповідали про додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

"Для більшого введення в оману людей, яких "ловили на гачок", зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів", - додали в кіберполіції.

Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. Після отримання "вкладу" зловмисники видалили інформацію про компанію та перестали виходити з "інвесторами" на зв'язок.

Поліцейські затримали зловмисників та повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.