В основном действуют через Интернет: каков основной метод мошенников с банковскими картами

Мошенничество с платежными картами в 2023 году чаще всего происходило через сеть Интернет - 83% от общего количества случаев. Только 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, средняя сумма одной незаконной операции в сети Интернет в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году - 2408 гривен).

Как отметили в пресс-службе, большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами. А именно 80% суммы всех убытков в 2023 году пришлось на социальную инженерию (в 2022 году этот показатель был 53%).

Согласно предоставленной участниками платежного рынка информации распространенным сценариям социальной инженерии, приведшим к финансовым потерям клиентами, в 2023 году стали следующие:

рассылка мошенниками фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов - клиенты переходят по ссылке и отмечают уязвимые данные, с помощью которых мошенники присваивают их средства;

изготовление дубликата SIM-карты, в частности электронной SIM-карты, финансового номера телефона клиента в результате выманивания кодов доступа к приложениям мобильных операторов связи. В дальнейшем с помощью финансового номера злоумышленники совершают мошеннические действия для получения доступа к мобильному банкингу с целью похищения денег со счетов, приобретения товаров или попытки взять онлайн-кредиты;

звонок от лиц, выдающих себя за работников службы безопасности банка, Национального банка Украины или других учреждений, чтобы получить реквизиты платежной карты, побуждать к совершению операции (например, чтобы избежать якобы блокировки счетов), получения одноразовых паролей из смс-сообщений и т.д. Подобное разглашение данных клиентов приводит к их финансовым потерям;

распространение сообщений в месседжерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в социальных сетях или в Интернете с целью побуждения клиента к совершению определенных покупок, перевода средств в пользу мошенников.

Советы НБУ

НБУ дал такие советы украинцам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (номер карты, срок действия, три цифры на обороте карты (CVV-код), логин и пароль для входа в интернет-банкинг).

Также особенно опасно разглашение одноразовых паролей, направляемых в смс-сообщении от предоставлятеля платежных услуг (в том числе банков) и мобильных операторов связи, персональных данных и т.д.