В Одесской области работники "скорой" вывозили мужчин в Приднестровье, - СБУ

"В Одесской области задержаны трое работников центра экстренной медицинской помощи, которые на "карете скорой" переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье", - отметили в СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленников, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара.

Также в регионе подозрение получил местный фермер, который организовал нелегальный "трафик" призывников за пределы Украины в обход КПП.

Установлено, что к сделке он привлек местного перевозчика, который доставлял мужчин в приграничные населенные пункты, откуда они пешком пересекали границу лесными тропами.

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.