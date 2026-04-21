В Одесской области работники "скорой" вывозили мужчин в Приднестровье, - СБУ

11:05 21.04.2026 Вт
2 мин
СБУ ликвидировала схему вывоза мужчин в Приднестровье
aimg Константин Широкун
Фото: в Одесской области работники "скорой" вывозили мужчин в Приднестровье (Getty Images)

Работники экстренной медицинской помощи вывозили уклонистов под видом санитаров в непризнанное Приднестровье.

"В Одесской области задержаны трое работников центра экстренной медицинской помощи, которые на "карете скорой" переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье", - отметили в СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленников, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара.

Также в регионе подозрение получил местный фермер, который организовал нелегальный "трафик" призывников за пределы Украины в обход КПП.

Установлено, что к сделке он привлек местного перевозчика, который доставлял мужчин в приграничные населенные пункты, откуда они пешком пересекали границу лесными тропами.

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.

Кроме того, еще одну схему разоблачили на Закарпатье. Там работник ТЦК помогал призывникам бежать из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Теперь он может сесть на восемь лет.

А в Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК". Они занимались подделкой медицинских справок.

