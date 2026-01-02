В Одесской области пожар после атаки дрона: горят земли лесничества и остров Очаковский

"Во время воздушного нападения с использованием одного БПЛА в дельте Дуная загорелся камыш на острове Анкудинов. Площадь пожара составляет около 10 гектаров, а из-за сложности местности доступ к очагу возгорания для экстренных служб пока ограничен", - заявили в администрации Измаила.

Сообщается, что огонь распространился на земли Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины", а также на остров Очаковский через устье Анкудиново.

Жилые дома пока не под угрозой, ветер направляет пламя в сторону моря.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые следят за развитием событий и готовы реагировать на возможное распространение огня.