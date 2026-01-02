В Одесской области пожар после атаки дрона: горят земли лесничества и остров Очаковский

В дельте Дуная 2 января из-за атаки российского беспилотника вспыхнул пожар на острове Анкудинов. Огонь распространился на земли Вилковского лесничества и остров Очаковский, жилые дома не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Измаильской районной государственной администрации.
"Во время воздушного нападения с использованием одного БПЛА в дельте Дуная загорелся камыш на острове Анкудинов. Площадь пожара составляет около 10 гектаров, а из-за сложности местности доступ к очагу возгорания для экстренных служб пока ограничен", - заявили в администрации Измаила.
Сообщается, что огонь распространился на земли Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины", а также на остров Очаковский через устье Анкудиново.
Жилые дома пока не под угрозой, ветер направляет пламя в сторону моря.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые следят за развитием событий и готовы реагировать на возможное распространение огня.
Напомним, что в декабре Россия сосредоточила удары на Одессе - ключевом узле украинского зернового экспорта и экономической артерии страны, которая соединяет ее с международными рынками. Эти атаки направлены на ухудшение состояния украинской экономики.
Также мы писали, что в ночь на 31 декабря регион подвергся массированному обстрелу. В результате атак часть Одессы осталась без электроэнергии, водоснабжения и отопления. Местные власти сообщали, что враг целился в гражданскую и энергетическую инфраструктуру города и области.
Одесса вошла в список городов, которые россияне атаковали в ночь с 31 декабря на 1 января. В регионе повреждены энергетические объекты, а на некоторых участках возникли пожары.