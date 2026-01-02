RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одесской области пожар после атаки дрона: горят земли лесничества и остров Очаковский

Фото: в Одесской области горят земли Вилковского лесничества и остров Очаковский (facebook.com.MNSKOB)
Автор: Сергей Козачук

В дельте Дуная 2 января из-за атаки российского беспилотника вспыхнул пожар на острове Анкудинов. Огонь распространился на земли Вилковского лесничества и остров Очаковский, жилые дома не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Измаильской районной государственной администрации.

"Во время воздушного нападения с использованием одного БПЛА в дельте Дуная загорелся камыш на острове Анкудинов. Площадь пожара составляет около 10 гектаров, а из-за сложности местности доступ к очагу возгорания для экстренных служб пока ограничен", - заявили в администрации Измаила.

Сообщается, что огонь распространился на земли Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины", а также на остров Очаковский через устье Анкудиново.

Жилые дома пока не под угрозой, ветер направляет пламя в сторону моря.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые следят за развитием событий и готовы реагировать на возможное распространение огня.

 

Атаки РФ на Одесскую область

Напомним, что в декабре Россия сосредоточила удары на Одессе - ключевом узле украинского зернового экспорта и экономической артерии страны, которая соединяет ее с международными рынками. Эти атаки направлены на ухудшение состояния украинской экономики.

Также мы писали, что в ночь на 31 декабря регион подвергся массированному обстрелу. В результате атак часть Одессы осталась без электроэнергии, водоснабжения и отопления. Местные власти сообщали, что враг целился в гражданскую и энергетическую инфраструктуру города и области.

Одесса вошла в список городов, которые россияне атаковали в ночь с 31 декабря на 1 января. В регионе повреждены энергетические объекты, а на некоторых участках возникли пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаИзмаилАтака дронов