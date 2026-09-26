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В Одесской области неизвестный напал с ножом на военного ТЦК, вернувшегося с фронта

16:04 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: в Одесской области неизвестный напал с ножом на военного ТЦК (Коллаж РБК-Украина)

В Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Событие произошло 26 сентября 2026 в городе Белгород-Днестровский.

Во время исполнения служебных обязанностей сотрудника районного ТЦК и СП напал неизвестный мужчина. Преступник нанес военному ножевое ранение, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали оперативную медицинскую помощь. Сейчас состояние раненого стабильное, оно находится под наблюдением врачей.

Правоохранители уже начали первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить личность нападающего и задержать его.

В военкомате отметили особый цинизм преступления, поскольку пострадавший военнослужащий является ветераном боевых действий.

Он получил ранения на фронте во время защиты Украины, после чего его перевели для дальнейшей службы в ТЦК и СП.

В областном ТЦК напомнили, что любые нападения и посягательства на жизнь, здоровье или честь военнослужащих ВСУ во время исполнения обязанностей являются тяжкими преступлениями и влекут строгую уголовную ответственность.

Нападение на ТЦК

Инциденты с нападениями на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) случались и в других регионах Украины.

Напомним, 17 сентября 2026 года в городе Николаев Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК. Неизвестные подбросили взрывное устройство у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП, в результате чего ранение получил военнослужащий.

Кроме того, 11 сентября 2026 года в селе Ворокомле Волынской области местный жительвызвал дорожно-транспортное происшествие с участием авто ТЦК. Автомобиль группы оповещения врезался в электросопротивление, из-за чего четырех военных с травмами госпитализировали.

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