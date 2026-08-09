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В Одесской области из-за атаки РФ ограничили движение к пунктам пропуска на границе с Молдовой

10:25 09.08.2026 Вс
2 мин
Один КПП работает только на въезд в Молдову
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Одесской области из-за атаки РФ ограничили движение к пунктам пропуска на границе с Молдовой (Getty Images)

В Одесской области после ночной атаки России 9 августа было ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ и пресс-службу Таможенной службы Молдовы.

В результате вражеских ударов временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса-Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

В ГНСУ рекомендуют гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В то же время, Таможенная служба Молдовы отметила, что пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" работает только на въезд в Молдову.

Выезд из Молдовы временно возможен только через КПП "Тудор-Старокозаче".

Обновлено 11:29

Движение транспорта в Одесской области частично было восстановлено.

Ночная атака на Одессу

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилищная застройка. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

После ночной массированной атаки России в части Одессы исчезли электроэнергия и водоснабжение . Движение электротранспорта временно приостановлено.

По данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами : "Искандер-М"/С-400, Оникс, Х-31П (районы пусков ТОТ АР Крым, акватория Черного моря).

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