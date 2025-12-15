Одесская область после ударов по энергетике: в ОГА рассказали, как работают магазины, траспорт и банки

В Одесской области продолжаются стабилизационные мероприятия после массированных ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
По словам главы ОГА, по всей области работают пункты несокрушимости. За сутки их посетило около 19 тысяч человек, из них 13 840 - в Одессе. В пунктах люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь.
Продукты и вода есть. Хлеб в магазинах в полном ассортименте, цены без изменений, хлебозаводы работают в штатном режиме. Питьевая бутилированная вода в торговых сетях имеется, повышенного спроса нет.
Также Олег Кипер заверил, что финансовая система стабильна. PowerBanking функционирует. Банковские учреждения в понедельник возобновят работу на генераторах.
Также в области хватает горючего.
"Небольшие очереди связаны с заправкой канистр для генераторов. На АЗС организован подвоз топлива, возможны короткие технические перерывы для обслуживания собственных генераторов", - заверил он.
Работа электротранспорта в Одессе временно остановлена, пассажиров перевозят автобусы.
По словам Олега Кипера, на понедельник, 15 декабря, запланирована работа трех дополнительных социальных маршрутов (10 автобусов) и 12 дополнительных автобусов на регулярных маршрутах города.
Председатель ОГА сообщил, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Развернуты дополнительные пункты медицинской поддержки во всех учреждениях здравоохранения.
"Пациенты, нуждающиеся в жизненно необходимых лекарствах и помощи, обеспечены постоянным медицинским сопровождением. Экстренная медицинская помощь и служба крови области работают в штатном режиме", - говорится в заметке главы ОГА.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируемая. Качество питьевой воды соответствует нормам. Общий уровень инфекционной заболеваемости соответствует средним сезонным показателям и не превышает эпидемических порогов.
Напомним, российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали Одесскую область.
По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.
Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.
Воздушная тревога в регионе продолжалась более 5 часов.
Также российские войска ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В результате утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение.