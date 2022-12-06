Одесса восстанавливается после обстрелов: какая ситуация со светом, водой и теплом

В Одессе продолжается ликвидация последствий после ракетных обстрелов российских оккупантов 5 декабря. В дома жителей начинают подавать тепло и воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

Сообщается, что городской электротранспорт не будет работать из-за отсутствия электроэнергии.

При этом подача воды возобновлена. Без водоснабжения остаются районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе. Туда будет организован подвоз воды специализированными машинами. График и локации позже будут предоставлены коммунальными службами.

К тому же в Одессе все 11 районных котельных перезапущены, работают и подают тепло в дома. Сотрудники жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний продолжают работы по удалению воздуха из системы.

Из 146 малых котельных работают 12. Остальные пока остаются без электроснабжения.

Напомним, вчера россияне повредили два инфраструктурных объекта и жилых дома в Одессе, в результате чего пострадали два человека.

В Одессе были обесточены все насосные станции, город остался без воды. Также был нанесен удар по подстанции в Беляевке, которая питает водонасосную станцию, поставляющую воду в Одессу и населенные пункты в окрестностях города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.