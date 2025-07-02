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Квартиры в Одессе уже почти по два миллиона: что происходит с ценами на Юге Украины

Среда 02 июля 2025 06:40
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Квартиры в Одессе уже почти по два миллиона: что происходит с ценами на Юге Украины Фото: Цены на покупку и аренду жилья (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Рынок однокомнатных квартир на Юге Украины в мае 2025 года демонстрирует активный рост цен как на покупку, так и на аренду жилья. В то же время предложение уменьшается, а спрос - наоборот, растет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Самое дорогое - в Одессе

Самые высокие цены традиционно в Одессе. За однокомнатную квартиру здесь просят в среднем 1,8 миллиона гривен, что на 24% больше, чем год назад. В Черноморске - 1,1 миллиона гривен (+13%).

В Николаеве жилье стоит дешевле - 788 тысяч гривен (+0,5%), а в Херсоне - 623 тысячи гривен, что на 5% меньше, чем в мае прошлого года.

Спрос стремительно растет

Интерес к покупке квартир больше всего вырос в Черноморске - на 113%. В Одессе - на 71%, в Николаеве - на 41%.

Однако предложение наоборот снизилось: в Одессе - на 15%, в Николаеве - на 29%. В Черноморске - единственном из анализируемых городов - количество объявлений о продаже выросло на 18%.

Аренда дорожает

Цены на долгосрочную аренду также выросли. Дороже всего - в Одессе: 9,5 тысячи гривен (+27%). В Николаеве и Черноморске - по 6 тысяч гривен (+20% и +33% соответственно). Дешевле всего арендовать квартиру в Херсоне - 3,5 тысячи гривен (+17%).

Спрос на аренду больше всего вырос в Одессе - на 62%. В Николаеве - на 7%, в Херсоне - на 5%. А вот в Черноморске снизился на 13%.

Предложение арендного жилья уменьшилось в большинстве городов:

  • Одесса - минус 45% объявлений;
  • Черноморск - минус 72%;
  • Херсон - минус 52%.

Только в Николаеве количество объявлений выросло - на 19%.

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на войну и экономическую нестабильность, более 60% украинцев планируют или рассматривают покупку собственного жилья, чаще всего квартир и домов с бюджетом до 30 тысяч долларов. Основными критериями выбора являются цена, площадь, район и инфраструктура, а также безопасность из-за войны. Лишь 9% готовы взять ипотеку, самая популярная программа - "єОселя".

Также мы рассказывали, что из-за высоких цен и дефицита жилья украинцы все чаще сталкиваются с дискриминацией при аренде - из-за детей, животных, статуса переселенца или языка. Владельцы боятся повреждений, запахов и шума, хотя большинство арендаторов ответственные. После войны возросло внимание к автономности жилья и взглядам арендаторов. Основные проблемы - высокая стоимость аренды, конкуренция, мошенничество и дискриминация.

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Жилье Цены на жилье
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