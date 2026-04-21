Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Очное обучение не имеет альтернативы": в Могилянке объяснили, почему отказались от онлайна

19:04 21.04.2026 Вт
В НаУКМА объяснили, почему бакалавры должны учиться исключительно в аудиториях
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Студенты в аудитории (Getty Images)

В НаУКМА после начала полномасштабной войны сначала полностью перешли на онлайн-обучение, однако впоследствии вернули студентов в аудитории. Для бакалавров такой формат является принципиальным и не имеет альтернативы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Сергей Квит

Главное:

  • Возвращение к истокам: В НаУКМА восстановили полноценное очное обучение для бакалавров, считая его фундаментом качественного образования.
  • Позиция ректора: Сергей Квит подчеркнул, что аудиторная работа является незаменимой для формирования внутренней культуры и студенческой среды.
  • Распределение форматов: Пока бакалавры учатся очно, для магистров и аспирантов сохраняется смешанный формат занятий.
  • Запрос общества: Родители и абитуриенты предпочитают вузы, которые предлагают живое взаимодействие в академическом сообществе.
  • Техническое решение: Во время войны университет научился сочетать работу в аудиториях с онлайн-трансляциями для тех, кто за рубежом.
  • Гибкость: Университет допускает изменение подходов в магистратуре в соответствии с потребностями рынка, но бакалавриат остается территорией очного образования.

Как изменилось обучение во время войны

С началом полномасштабного вторжения университет временно отказался от очного обучения из-за рисков безопасности и распыления студентов и преподавателей по Украине и миру.

Образовательный процесс некоторое время происходил онлайн, после чего ключевой задачей стало возвращение студентов в аудитории.

В результате:

  • для бакалавров восстановили полноценное очное обучение;
  • для магистерских программ и аспирантуры ввели смешанный формат.

Почему онлайн не заменит аудитории

По словам Квита, несмотря на опыт дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 и войны, именно очное образование является базовым для бакалавриата.

"Аудиторное обучение для бакалавров не имеет альтернативы", - подчеркнул он.

Речь идет не только о качестве знаний, но и о формировании студенческой среды и внутренней культуры университета.

Как показали опросы, абитуриенты и их родители ценят прежде всего возможность учиться в академическом сообществе, а не только получать знания онлайн.

Как работал смешанный формат

С началом широкомасштабной войны университет использовал различные подходы, в частности сочетание аудиторных занятий с онлайн-трансляциями.

В некоторых случаях студенты могли подключаться к занятиям дистанционно, даже находясь за рубежом, но обучение все равно строилось вокруг очной работы преподавателя с аудиторией.

В университете не исключают пересмотра подходов к магистерскому образованию, в частности форм обучения, ведь меняется и рынок труда. В то же время для бакалаврского уровня подход остается неизменным - основой обучения является именно присутствие в аудитории и участие в студенческом сообществе.

Ранее РБК-Украина писало, что Сергей Квит советует украинской молодежи не спешить поступать за границу сразу после школы, чтобы не потерять связь с Украиной. Он отмечает, что международный опыт лучше получать через академические обмены или уже на уровне магистратуры, а украинское высшее образование остается конкурентным и может дать необходимые знания и навыки даже в условиях войны.

Также мы рассказывали, что в условиях войны университеты, в частности Национальный университет Киево-Могилянская академия, меняют образовательный процесс и внедряют военную подготовку студентов - курс "Основы национального сопротивления", который включает тактическую медицину, боевые навыки и психологическую подготовку и постепенно масштабируется

