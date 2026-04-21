"Очное обучение не имеет альтернативы": в Могилянке объяснили, почему отказались от онлайна

Как изменилось обучение во время войны

С началом полномасштабного вторжения университет временно отказался от очного обучения из-за рисков безопасности и распыления студентов и преподавателей по Украине и миру.

Образовательный процесс некоторое время происходил онлайн, после чего ключевой задачей стало возвращение студентов в аудитории.

В результате:

для бакалавров восстановили полноценное очное обучение;

восстановили полноценное очное обучение; для магистерских программ и аспирантуры ввели смешанный формат.

Почему онлайн не заменит аудитории

По словам Квита, несмотря на опыт дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 и войны, именно очное образование является базовым для бакалавриата.

"Аудиторное обучение для бакалавров не имеет альтернативы", - подчеркнул он.

Речь идет не только о качестве знаний, но и о формировании студенческой среды и внутренней культуры университета.

Как показали опросы, абитуриенты и их родители ценят прежде всего возможность учиться в академическом сообществе, а не только получать знания онлайн.

Как работал смешанный формат

С началом широкомасштабной войны университет использовал различные подходы, в частности сочетание аудиторных занятий с онлайн-трансляциями.

В некоторых случаях студенты могли подключаться к занятиям дистанционно, даже находясь за рубежом, но обучение все равно строилось вокруг очной работы преподавателя с аудиторией.

В университете не исключают пересмотра подходов к магистерскому образованию, в частности форм обучения, ведь меняется и рынок труда. В то же время для бакалаврского уровня подход остается неизменным - основой обучения является именно присутствие в аудитории и участие в студенческом сообществе.