Очищение души, дидух и 12 сакральных блюд: как праздновали Святвечер наши предки

Духовное очищение - важнее угощения

По словам Павлюка, период перед рождением Христа считался магическим и полным мистики. Украинцы старались встретить Святой вечер с "чистой душой и совестью". Если человек чувствовал, что в течение года в чем-то провинился, он шел к исповеди - это было важнее любых материальных ритуалов или праздничных блюд.

Традиционно на столе должно было быть 12 постных блюд, среди которых кутья, вареники, голубцы и рассольники. Это количество символизировало 12 апостолов.

Солома в доме, дидух и чествование предков

Накануне Рождества украинцы стелили на пол солому - как символ яслей, в которых родился Иисус. Хозяин вносил в дом дидух - сноп зерна собственного урожая. Он олицетворял достаток и благодарность за плоды года.

Одной из важнейших традиций было почитание умерших. Верили, что в этот вечер души предков приходят в дом, поэтому после ужина блюда оставляли на столе. Не забывали и о скоте - его обязательно угощали, подчеркивая единство всего живого.

Коляда, помощь бедным и совместная молитва

На само Рождество взрослые шли в храм, где священник призывал общину поддерживать нуждающихся. После богослужения люди колядовали и делились праздничным настроением.

По словам Степана Павлюка, эти традиции демонстрируют главный смысл украинского Рождества: духовность, милосердие, память о предках и единство семьи и общины.