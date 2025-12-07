ua en ru
Очищение души, дидух и 12 сакральных блюд: как праздновали Святвечер наши предки

Воскресенье 07 декабря 2025 09:51
UA EN RU
Очищение души, дидух и 12 сакральных блюд: как праздновали Святвечер наши предки Фото: Как отмечают Святвечер в Украине (instagram.com/pobutova_himiya)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Подготовка к Рождеству в украинской традиции была прежде всего духовной, а не бытовой. Этот период в нашей стране всегда был особенным.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик, директор Института народоведения НАН Украины Степан Павлюк.

Духовное очищение - важнее угощения

По словам Павлюка, период перед рождением Христа считался магическим и полным мистики. Украинцы старались встретить Святой вечер с "чистой душой и совестью". Если человек чувствовал, что в течение года в чем-то провинился, он шел к исповеди - это было важнее любых материальных ритуалов или праздничных блюд.

Традиционно на столе должно было быть 12 постных блюд, среди которых кутья, вареники, голубцы и рассольники. Это количество символизировало 12 апостолов.

Солома в доме, дидух и чествование предков

Накануне Рождества украинцы стелили на пол солому - как символ яслей, в которых родился Иисус. Хозяин вносил в дом дидух - сноп зерна собственного урожая. Он олицетворял достаток и благодарность за плоды года.

Одной из важнейших традиций было почитание умерших. Верили, что в этот вечер души предков приходят в дом, поэтому после ужина блюда оставляли на столе. Не забывали и о скоте - его обязательно угощали, подчеркивая единство всего живого.

Коляда, помощь бедным и совместная молитва

На само Рождество взрослые шли в храм, где священник призывал общину поддерживать нуждающихся. После богослужения люди колядовали и делились праздничным настроением.

По словам Степана Павлюка, эти традиции демонстрируют главный смысл украинского Рождества: духовность, милосердие, память о предках и единство семьи и общины.

Напомним, украинцы могут праздновать Рождество в две разные даты из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь. Официальной датой стало 25 декабря, но часть общин продолжает придерживаться старого стиля и отмечает 7 января.

РБК-Украина также писало, что в Украине на Рождество и Новый год в этом году не будет дополнительных выходных из-за продления военного положения до февраля 2026-го. Оба праздника приходятся на будни и остаются обычными рабочими днями, а норма КЗоТ о праздничных выходных временно не действует. Сокращенных рабочих дней 24 и 31 декабря также не предусмотрено.

