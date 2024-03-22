ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен прибыл в Израиль, будет говорить о перемирии в Секторе Газа

Пятница 22 марта 2024 13:10
UA EN RU
Блинкен прибыл в Израиль, будет говорить о перемирии в Секторе Газа Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы обсудить временное перемирие в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

Как пишет издание, визит Блинкен происходит накануне голосования в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН) по резолюции Штатов, призывающей к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

"США надеялись достичь шестинедельного прекращения огня и договоренности об освобождении заложников до начала Рамадана 10 марта, но очередные раунды переговоров пока не принесли результатов, и Вашингтон в основном обвиняет ХАМАС в этом противостоянии", - добавляет издание.

Стоит добавить, что визит Блинкена в Израиль является частью его турне по Ближнему Востоку. Целью поездки является поднятие вопроса о послевоенном плане управления и безопасности для Сектора Газа.

Ситуация в секторе Газа

Боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая в конце октября продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Также он отмечал, что полная победа Армии Израиля уже близка и сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Египет пригрозил приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.

Тем временем Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с ХАМАСом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными