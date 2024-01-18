Глава Конституционного суда Украины может потерять должность: что стало причиной

На исполняющего обязанности Конституционного суда Украины Сергея Головатого составили протокол об административном правонарушении. Теперь он может потерять должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Отмечается, что и.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый принял решение в условиях реального конфликта интересов, о котором не сообщил в установленном порядке.
Так, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в постановление суда и настаивал на его увольнении.
НАПК пишет, что не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), оно предложило указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания.
Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию.
"Таким образом, будучи наделенным полномочиями и.о. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен", - добавило НАПК.
Действия Головатого квалифицировали по факту нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. НАПК составило протокол и отправило его и.о. главы Конституционного суда на ознакомление.
"Если суд признает чиновника виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - пишет НАПК.
Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенного дисциплинарного проступка, в связи с чем судья может быть уволен с должности.
Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно Александра Третьяка. Позже суд отстранил его от должности на один год.
Также бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев арендовал элитную квартиру в Киеве всего за тысячу гривен. На него был составлен протокол о возможной коррупции.
А в ноябре народный депутат Александр Дубинский получил протокол о коррупции. Его вручили в рамках уголовных дел, по которым депутат выступает как подозреваемый.
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