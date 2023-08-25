Отстранение мэра Ровно от должности: суд отклонил апелляцию

Апелляционный суд отклонил жалобу мэра Ровно Александра Третяка на решение отстранить его от должности на год.

"Постановление Ровенского городского суда оставить без изменений, оно вступает в силу немедленно с момента его оглашения, окончательно и обжалованию не подлежит", - объявила судья.

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное агентство по противодействию коррупции составило три протокола на мэра Ровно Александра Третяка.

Причиной стал конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющим делами исполкома и назначение ему премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

10 июля суд первой инстанции признал Третяка виновным в коррупционном правонарушении и отстранил его от должности на год. Также ему назначили штраф в размере 6 800 гривен.