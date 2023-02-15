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Путин должен понять, что не сможет выиграть войну в Украине, - Столтенберг

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Среда 15 февраля 2023 19:24
Путин должен понять, что не сможет выиграть войну в Украине, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин, хоть и не показывает, что хочет мира, должен понять, что он не может победить в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Почти год спустя после своего жестокого вторжения Путин не подает никаких признаков того, что он готовится к миру. Напротив, он начинает новые наступательные операции и наносит удары по гражданскому населению, городам и важнейшим объектам инфраструктуры", - заявил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Запад должен продолжать быстро предоставлять Украине вооружение и снаряды.

"Путин должен понять, что он не может победить, и для этого мы должны продолжать быстро предоставлять Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отвоевать территорию и одержать победу в качестве суверенного государства в Европе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, однако сейчас приоритетом является ее победа в войне с Россией.

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Йенс Столтенберг НАТО Владимир Путин Война России против Украины
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