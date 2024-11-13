В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага

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Что известно о ситуации на Запорожском направлении

В начале октября этого года оккупационные войска возобновили активные действия по направлениям в пределах Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что вскоре РФ может начать штурмы на этом отрезке фронта и в вопросе времени речь идет даже не о неделях, а днях.

По его словам, войска РФ перебрасывают подготовленные штурмовые группы для наступления в регионе. Он привел данные ГУР МО, согласно которым россияне при наступлении собираются применять бронетехнику и значительное количество беспилотников.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли это единственное наступление или отдельные атаки. Но для штурмовых операций противник готовит как бронированные группы, так и легкую технику (баги, мотоциклы).

Еще в конце октября Волошин предупреждал, что враг сконцентрировал в зоне ответственности ОК "Юг" 200 тысяч бойцов. Тогда он заметил, что больших продвижений на юге у врага нет.

Хотя путинской армии удалось вклиниться в украинскую оборону в районе села Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Новодаровки. При этом первый населенный пункт проект DeepState обозначил на своей карте как оккупированный.

Россияне значительно преобладают по численности войск. В районе Гуляйполя в сторону Орехова враг сосредоточил значительное количество живой силы и техники. Также в последнее время там участились вылазки вражеских ДРГ. Поэтому, как делились с РБК-Украина источники, теоретическими направлениями удара противника могут стать Гуляйполе, Орехов и Каменское.

Карта: возможные направления удара россиян в Запорожской области (deepstatemap)

О подготовке наступления оккупантов в Запорожской области свидетельствует и рост авиаударов - их стало больше на 30-40% в течение последних недель, заявлял Волошин.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что враг в настоящее время маневрирует своими силами на Запорожском направлении и угроза действительно есть.

"После того, как войска РФ перебросили часть своей группировки из Запорожского направления в Курскую область, они провели доукомплектование и перегруппировку. Соответственно, на сегодняшний день они несколько подбросили подкрепление насколько это возможно и готовят наступательно-штурмовые действия на Запорожском направлении", - признает собеседник.

Что задумал враг и есть ли угроза захвата Запорожья

По мнению Мусиенко, возможная цель, которая ставится врагом на сегодняшний день - это попытка растянуть Силы обороны Украины, оттянуть их из Курской области, попытаться не допустить переброску дополнительных сил ВСУ на Покровское и Кураховское направления, где враг ведет активные наступательные действия.

"И таким образом, с военной точки зрения, противник хочет провести отвлекающий удар, который будет сочетаться с наступательными действиями и может иметь там тактические успехи. То есть это не какое-то стратегическое наступление непосредственно в целях окружения Запорожья или его захвата", - объясняет эксперт.

Но он акцентирует, что риски есть и достаточно серьезные. Ведь цель сейчас врага - это прощупывать украинскую линию обороны, попытаться найти лазейки, слабые места и пытаться дальше пробовать продвигаться.

"Так же, мне кажется, есть политическая и военно-политическая цель. Возможно, таким образом агрессор хочет продемонстрировать, что не отказался от своих намерений захвата Запорожья. Но я думаю, что это только намерения, чтобы использовать это потом на возможных переговорах", - предполагает Мусиенко.

По его словам, россияне понимают, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа будет меняться ситуация. И потому они готовятся к тому, что, возможно, нужно будет иметь определенные "козыри" на переговорах. Поэтому и ищут способ давления, в частности, через Запорожское направление.

Есть ли опасность для Днепропетровской области

Конечно, приоритетом для Москвы остается полный захват Донецкой области. Но поскольку для этого россияне продолжают наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях, со стороны активных отрезков фронта может уменьшаться расстояние от позиций войск РФ до границы Днепропетровской области.

Мусиенко отмечает, что на сегодняшний день украинским силам удается сдерживать врага на Кураховском направлении. Кроме того, россиянам не хватает сил для того, чтобы одновременно двигаться и на Покровском направлении.

"Поэтому я бы сейчас не говорил бы о Днепропетровской области. Потому что если посмотреть и математически посчитать насколько враг продвинулся, начиная с октября 2023 года, когда российские войска ведут это наступление на востоке, то можно увидеть что это довольно такие и незначительные результаты, если умножить это на время, которое агрессору понадобилось", - объясняет он.

Впрочем, эксперт отмечает, что строить фортификационные сооружения, иметь оборудованные защитные позиции и укрепленные районы на территории Днепропетровской области все же необходимо.

"Но нужно ли при этом разгонять панику и говорить о том, что враг уже сейчас зайдет туда (в Днепропетровскую область - ред.)? Думаю, что нет. Потому что сейчас его удается достаточно неплохо сдерживать в Донецкой области", - подытожил собеседник.