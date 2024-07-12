В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году

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NYT написало, что "Украина не будет проводить контрнаступление в этом году "

Американская газета The New York Times опубликовала новый материал, в котором сообщила, что Украина, мол, "не будет готова начать контрнаступление или отвоевать большие части своей территории до следующего года". Издание ссылается на двух неназванных должностных лиц. Собеседники отмечают, что поступление на линию фронта обещанного союзниками вооружения: ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО - "длится неделями, если не месяцами". В дополнение, часть из анонсированного оружия еще не закуплено или не изготовлено.

"Высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что поддержка выведет Украину на путь, который позволит оттолкнуть (войска РФ - ред.) в следующем году, пока Украина ждет, пока поступит больше западного оружия, и перебросит больше своих войск на фронт", - цитирует NYT источник.

Отдельно другой высокопоставленный представитель американского Пентагона сказал изданию, что украинские силы "будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев", но "в постоянном движении на поле боя, которое в конечном счете не позволит им добиться значительных успехов".

В то же время, американские официальные лица и аналитики признают, что ситуация на поле боя "существенно изменилась за последние несколько недель", поскольку около 61 млрд долларов помощи, одобренной Конгрессом США в мае, начинает укреплять украинскую оборону. В частности, благодаря этому Украина замедлила оккупантов в Донецкой области и остановила на севере Харьковской.

Почему важно различать понятия "контрнаступление" и "наступление"

Комментируя публикацию NYT, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что важно различать между собой понятия "контрнаступление" и "наступление", ведь между ними есть разница.

"Представим себе ситуацию, которую мы находимся, например в н. п. Работино и враг на нас очень быстро наступает и выбрасывает с позиций, но не успел там закрепиться. И в этот момент, пока враг не закрепился, мы совершаем контрнаступательные действия. Это называется именно контрнаступление, когда враг не закрепился", - говорит Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Эксперт обращает внимание, что российские войска на позициях, куда мы в перспективе можем наступать, находятся местами где 1, где 1,5, а где и 2 года. А если говорить о штурме таких хорошо укрепленных позиций, то это уже наступление.

"Они там очень хорошо закрепились. И здесь речь уже идет о наступлении. То есть мы будем штурмовать очень хорошо укрепленные позиции, которые враг очень знает и уже настроил логистику. К слову, они уже у нас вдоль Азовского моря строят железную дорогу для того, чтобы поставлять оружие и тому подобное", - отметил Нарожный.

Украинское войско получит поток новых людей не раньше осени

Собеседник также объясняет, что для наступления на том или ином участке фронта нужно сформировать ударную группировку. И, как пример, говорит Нарожный, можно упомянуть то же Работино, где летом 2023 года украинским военным в рамках наступления удалось пройти несколько десятков километров.

"Там была группировка в размере 120 тысяч человек личного состава. Есть ли сейчас у нас такие резервы? Президент Владимир Зеленский говорил, что у нас есть 14 бригад, которые не полностью укомплектованы. Но он не предоставил деталей. Представим такую ситуацию, что все эти бригады сидят в тылу и ждут оружие. Что такое 14 бригад? Одна бригада - это до 5000 человек (согласно открытым источникам до 8 тысяч - ред.). И мы не знаем, это артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые или ОМБр. Представим, если все они механизированы с танками и артиллерией, то это где-то максимум до 100 тысяч человек", - допускает Нарожный.

Кроме того, следует понимать, что уже почти половина июля, а значит, что летняя кампания пересекает "экватор", акцентирует эксперт.

"А закон о мобилизации у нас вступил в силу 16 мая. После того ТЦК получили инструменты, чтобы призвать больше людей и поток тех, кого не хватало, пошли в армию. Вспомним генерала Содоля (Юрий Содоль был уволен с должности командующего Объединенных Сил ВСУ 24 июня 2024 года - ред.), который в Раде перед голосованием за этот закон говорил, что у нас в некоторых подразделениях, где должно быть 10 человек, всего 3-4 - это 30-40% комплектования личного состава. То есть людей в армии на тот момент не хватало", - вспоминает Нарожный.

Он объясняет, что сейчас в армию мобилизуют людей, чтобы восполнить эту нехватку, но сначала эти граждане должны пройти базовую учебу.

"Это 80 дней, чтобы получить военно-учетную специальность (ВУС). Кроме того, в большинстве случаев они еще получают профессиональное обучение. Вот он, например солдат, механик-водитель танка, вот ему нужно еще и на танке поездить. После того он приходит в воинскую часть, где проходит слаживание и нужно еще ознакомиться по взаимодействию со своим подразделением и с другими", - говорит эксперт.

То есть, если добавить вместе 80 дней базового обучения + профессиональное обучение + слаживание, то в итоге выходит 120 дней.

"И здесь мы с 16 мая оказались где-то в октябре примерно, когда эти люди могут воевать. Конечно, все это идеализированная картинка. Может, кто-то скорее сможет, потому что имеет военный опыт, но большинство в армии не было и им надо пройти всю эту историю", - добавляет Нарожный.

То есть, объясняет собеседник, "поток людей в армию у нас будет только осенью".

КАБы - одни из больших проблем на фронте, а F-16 - первый шаг к наступлению

"Что касается оружия. Мы все условно знаем, как и какими партиями оно нам приходит, потому что большинство этой информации является публичной. Но одна из больших проблем, которые есть на фронте, - это использование врагом КАБов. Они их сбрасывают в огромных количествах. А одна авиационная бомба - это, по сути, дешевая версия крылатой ракеты. Крылатая ракета стоит несколько миллионов долларов, а авиационная бомба несколько десятков тысяч долларов", - отмечает Нарожный.

По его словам, пока проблема с КАБами не будет решена, ни о каком наступлении говорить не можно, потому что враг будет массово уничтожать наших людей.

"Ведь когда они находятся в обороне, уничтожить их очень тяжело, а вот когда будут проводить какие-то наступательные действия, массово технику выпускать на поля, то враг если будет иметь возможность сбрасывать бомбы, это просто уничтожит огромное количество наших людей. Поэтому первый шаг для нашего наступления - это получить F-16" , - говорит Нарожный.

Он акцентирует, что речь идет не о десяти истребителях, а о 50. То есть такое количество, которое позволило бы хотя бы немного изменить ситуация с КАБАМИ.

"Также нужно получить Patriot, которые бы стояли не в тыловых городах, а на фронте и сбивали самолеты врага, которые сбрасывают эти бомбы. Пока же F-16 у нас нет, Patriot идут очень дозировано и на защите Киева и других городов Украины, мобилизация идет. Поэтому в этом году говорить о наступлении нереально", - считает эксперт.

Фактор погоды и почему может идти речь о наступлении в 2025-м

К вышеуказанному также прилагается и фактор погоды. Собеседник объясняет, что осенью, когда начнутся дожди, земля превратится в грязь, в которой нельзя использовать тяжелую технику.

"Там САУ не смогут передвигаться, и даже колесная техника не сможет ездить по всей этой грязи. Потому только следующий год. Только весна 2025 года где-то в лучшем случае в апреле. Когда и почва подсохнет, и самолеты приедут, и новые Patriot, и все оружие. А также мобилизованные пройдут обучение и слаживание. Так что в апреле теоретически мы сможем наступать. Но, опять же, здесь очень трудно прогнозировать", - подытожил эксперт.