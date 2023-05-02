В ожидании контрнаступления ВСУ россияне строят рубежи обороны: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

30 апреля Минобороны России заявило, что подразделения Западной группировки войск нанесли удары по украинским силам, которые проводили ротации к северо-востоку от Купянска. Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, 30 апреля, заявил, что оккупанты наносят меньше ударов на купянском направлении, но все еще активно применяют артиллерию.

В Генштабе Украины сообщали, что россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной). Командир роты БПЛА Украины Юрий Федоренко, 30 апреля, отметил, что российские войска построили три-четыре рубежа обороны в городе Сватово. Глава Северодонецкой военной администрации Роман Власенко, 25 апреля, отметил, что чеченские подразделения вернулись в Луганскую область, а самые ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются у Белогоровки.

Российские блоггеры утверждали, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к югу от Кременной в районе Белогоровки и Серебрянского леса (оба примерно в 10 км к югу от Кременной) и к западу от Кременной вблизи Торского (15 км к западу) и Невского (18 км к северо-запад).

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры показывают, что российские войска добились незначительных успехов на трассе T0513 Бахмут-Северск к югу от Сакко и Ванцетти (14 км к северу от Бахмута). Евгений Пригожин заявил, что 30 апреля "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 230 метров. Российские блоггеры утверждали, что российские и украинские силы вели тяжелые бои вблизи Хромового.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали атаковать Бахмут и совершили безуспешные наземные атаки вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (5 км западнее Бахмута), Предтечино (12 км юго-западнее Бахмута), и Александро - Шултино (14 км юго-западнее Бахмута).

Украинцы отметили, что боевики ЧВК "Вагнера" и другие российские силы пытаются поддерживать свой темп наступательных операций в Бахмуте. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска в Бахмуте проводили многочисленные атаки, но не продвинулись, а украинские силы проводили контратаки и отразили часть позиций россиян. Местный украинский командир заявил, что украинские силы возобновили инициативу на поле боя в некоторых районах Бахмута, а россияне не смогли перерезать украинские логистические линии.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте действуют российские снайперы неопределенной специальной антитеррористической службы, предполагая, что российское военное командование может передислоцировать дополнительные нерегулярные воинские части на Бахмутский фронт, чтобы компенсировать переутомление "вагнеровцев" и неэффективность .

Украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинка (27 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловка (10 км юго-западнее г. Донецк). Российские блоггеры утверждали, что войска РФ атаковали Северное (5 км к западу от Авдеевки) и юго-западнее Авдеевки.



"Южная ось"

Российские источники утверждают, что украинские войска совершают рейд через Днепр. Российский командир неопределенного подразделения, действующего на восточном (левом) берегу Херсонской области, говорил, что российские силы построили на этом берегу глубокую эшелонированную линию обороны и регулярно обнаруживают и наносят поражение украинским силам.

Украинские чиновники сообщили, что ВСУ продолжают контрбатарейные бои с российскими силами в Херсонской области. 30 апреля представитель Южной оперативной группировки Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские операции заставляют российские войска постоянно маневрировать на восточном (левом) берегу Днепра. Советник Херсонской ОВА Сергей Хлань, 1 мая, сообщил, что россияне за последние три дня снизили количество артиллерийских обстрелов западного (правого) берега Херсонской области.

Российские источники утверждали, что украинские силы обстреляли Токмак, повредив железнодорожное депо и станцию технического обслуживания. Источник, связанный с Кремлем, утверждал, что российская ПВО сбила два беспилотника в Энергодаре.

На геолокационных кадрах, опубликованных 1 мая, виден дым над Севастопольской бухтой. Оккупационный губернатор Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбила беспилотник.