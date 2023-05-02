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В Бахмуте погибли двое добровольцев из Канады, - СМИ

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Киев, Вторник 02 мая 2023 03:15
В Бахмуте погибли двое добровольцев из Канады, - СМИ Фото: в Бахмуте погибли двое добровольцев из Канады (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

На прошлой неделе в ходе боевых действий в городе Бахмут погибли двое канадских добровольцев, которые проходили службу в Интернациональном легионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Сообщается, что 27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в украинском Интернациональном легионе. По данным канадского СМИ, канадские добровольцы вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по обеспечению ключевого маршрута поставки в Бахмут, но вечером 26 апреля они попали под артиллерийский огонь войск РФ.

“Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли”, – утверждает CBC News со ссылкой на командира военнослужащих.

По информации издания, Портер и Зеленко ранее служили в Вооруженных силах Канады, но ушли в отставку, и вскоре присоединились к Интернациональному легиону. Как уточняется, тело Зеленко уже удалось доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

Ранее мы писали, что в боях за оборону города Бахмут погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки Купер "Харрис" Эндрюс.

Также мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

Напомним, в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.

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