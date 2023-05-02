В очікуванні контрнаступу ЗСУ росіяни будують рубежі оборони: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

30 квітня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Західного угруповання військ завдали ударів по українських силах, які проводили ротації на північний схід від Куп’янська. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук, 30 квітня, заявив, що окупанти завдають менше ударів на куп’янському напрямку, але все ще активно застосовують артилерію.

У Генштабі України повідомляли, що росіяни вели безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Командир роти БПЛА України Юрій Федоренко, 30 квітня, зазначив, що російські війська побудували три-чотири рубежі оборони в місті Сватове. Голова Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко, 25 квітня, зазначив, що чеченські підрозділи повернулися в Луганську область, а найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають біля Білогорівки.

Російські блогери стверджували, що російські війська безуспішно намагалися просунутися на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Серебрянського лісу (обидва приблизно за 10 км на південь від Кремінної) і на захід від Кремінної поблизу Торського (15 км на захід) і Невського (18 км на північний захід).

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри показують, що російські війська досягли незначних успіхів на трасі T0513 Бахмут-Сіверськ на південь від Сакко і Ванцетті (14 км на північ від Бахмута). Євген Пригожин заявив, що 30 квітня "вагнерівці" просунулися в Бахмуті на 230 метрів. Російські блогери стверджували, що російські та українські сили вели важкі бої поблизу Хромового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували атакувати Бахмут і здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (5 км на захід від Бахмута), Предтечиного (12 км на південний захід від Бахмута), та Олександро-Шултине (14 км на південний захід від Бахмута).

Українці зазначили, що бойовики ПВК "Вагнера" та інші російські сили намагаються підтримувати свій темп наступальних операцій у Бахмуті. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська в Бахмуті проводили численні атаки, але не просунулися, а українські сили проводили контратаки та відбили частину позицій росіян. Місцевий український командир заявив, що українські сили відновили ініціативу на полі бою в деяких районах Бахмута, а росіяни не змогли перерізати українські логістичні лінії в Бахмут.

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті діють російські снайпери невизначеної спеціальної антитерористичної служби, припускаючи, що російське військове командування може передислокувати додаткові нерегулярні військові частини на Бахмутський фронт, щоб компенсувати перевтому "вагнерівців" та неефективну організацію російських військ у регіоні.

Українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнка (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівка (10 км на південний захід від м. Донецьк). Російські блогери стверджували, що війська РФ атакували Сіверне (5 км на захід від Авдіївки) та на південний захід від Авдіївки.



"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що українські війська здійснюють рейд через Дніпро. Російський командир невизначеного підрозділу, який діє на східному (лівому) березі Херсонської області, казав, що російські сили побудували на цьому березі глибоку ешелоновану лінію оборони та регулярно виявляють і завдають поразки українським силам.

Українські чиновники повідомили, що ЗСУ продовжують контрбатарейні бої з російськими силами в Херсонській області. 30 квітня речник Південного оперативного угруповання України Наталія Гуменюк заявила, що українські операції змушують російські війська постійно маневрувати на східному (лівому) березі Дніпра. Радник Херсонської ОВА Сергій Хлань, 1 травня, повідомив, що росіяни за останні три дні знизили кількість артилерійських обстрілів західного (правого) берега Херсонської області.

Російські джерела стверджували, що українські сили обстріляли Токмак, пошкодивши залізничне депо та станцію технічного обслуговування. Джерело, пов’язане з Кремлем, стверджувало, що російська ППО збила два безпілотники в Енергодарі.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 1 травня, видно дим над Севастопольською бухтою. Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО збила безпілотник.