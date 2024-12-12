В ожидании эвакуации. Солдаты РФ в Сирии пьянствуют и занимаются мародерством, - ГУР

Российские солдаты в Сирии ожидают эвакуации после падения режима Башара Асада. Они пьянствуют и занимаются мародерством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

По данным ГУР, остатки военного контингента РФ в Сирии стягиваются к морской базе РФ в Тартусе и авиабазе РФ в Хмеймиме.

"Те россияне, которые добрались до мест эвакуации, как правило пьянствуют и мародерят в ожидании своего рейса", - уточнили в разведке.

В ГУР подчеркивают, что ежедневно между Хмеймимом и российскими аэродромами курсирует по 4-5 военно-транспортных самолета.

Также россияне направили в Тартус свои большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Остраковский", чтобы они вывезли оттуда военную технику и вооружение. Корабли по состоянию на сейчас находятся в Норвежском море, через несколько дней они должны пройти через Ла-Манш.

При этом в Тартус движется российских сухогруз Sparta, который вышел из города Балтийск. Это касается и судна Sparta II, оно вышло из Санкт-Петербурга.

Разведчики уточняют, что командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать военную технику, которую вывозят из Сирии.