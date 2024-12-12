ua en ru
Чт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В ожидании эвакуации. Солдаты РФ в Сирии пьянствуют и занимаются мародерством, - ГУР

Четверг 12 декабря 2024 17:31
UA EN RU
В ожидании эвакуации. Солдаты РФ в Сирии пьянствуют и занимаются мародерством, - ГУР Иллюстративное фото: Россия эвакуирует своих солдат из Сирии (mil.ru)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты в Сирии ожидают эвакуации после падения режима Башара Асада. Они пьянствуют и занимаются мародерством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, остатки военного контингента РФ в Сирии стягиваются к морской базе РФ в Тартусе и авиабазе РФ в Хмеймиме.

"Те россияне, которые добрались до мест эвакуации, как правило пьянствуют и мародерят в ожидании своего рейса", - уточнили в разведке.

В ГУР подчеркивают, что ежедневно между Хмеймимом и российскими аэродромами курсирует по 4-5 военно-транспортных самолета.

Также россияне направили в Тартус свои большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Остраковский", чтобы они вывезли оттуда военную технику и вооружение. Корабли по состоянию на сейчас находятся в Норвежском море, через несколько дней они должны пройти через Ла-Манш.

При этом в Тартус движется российских сухогруз Sparta, который вышел из города Балтийск. Это касается и судна Sparta II, оно вышло из Санкт-Петербурга.

Разведчики уточняют, что командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать военную технику, которую вывозят из Сирии.

Падение режима Асада

Напомним, в Сирии недавно был свергнут режим Башара Асада - одного из союзников России. На этом фоне россиянам пришлось эвакуировать свой контингент из Сирии.

Как отмечал заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, падение режима Асада показывает ослабленность России и Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки Война в Сирии ГУР Войска РФ
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи