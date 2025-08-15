В ожидании Аляски. Три сценария для Украины после переговоров Трампа и Путина

With Donald Trump you never know – с Дональдом Трампом ты никогда не угадаешь – это одна из самых популярных формулировок в любых прогнозах, касающихся президента США. Причем и в любой сфере: от подбора кадров до торговых тарифов.

Накануне встречи на Аляске ее используют особенно часто – как западные медиа и эксперты, так и собеседники РБК-Украина в украинской власти и среди западных дипломатов.

Несмотря на то, что украинская власть и европейские союзники за последние несколько дней приложили максимум усилий, чтобы объяснить Трампу все возможные принципы, ловушки и красные линии на переговорах – что из этого получится на выходе, к утру субботы по киевскому времени, никому не известно.

Но исходя из публичных заявлений Трампа, Зеленского и европейских лидеров, сообщений в западных СМИ и кулуарной информации можно хотя бы в общих чертах описать возможные сценарии.

Трамп продавливает перемирие

Из многочисленных комментариев Трампа накануне саммита достаточно сложно сложить целостную картину того, что именно он собирается делать на Аляске и с кем собирается или не собирается заключать свои "сделки".

Но одна сквозная идея прослеживается – Трамп, похоже, настроен добиваться полного прекращения огня. По крайней мере, именно это он на неделе обещал европейцам.

Безусловный всеохватывающий сизфаер – это то, о чем Украина и ее европейские союзники постоянно говорят последние несколько месяцев. И то, чего под разными предлогами избегает Путин: то в одностороннем порядке объявляя прекращение огня на пару-тройку дней, то требуя перед этим обсудить какие-то "модальности".

Как ранее писало РБК-Украина, именно сизфаер – один из главных козырей Путина, использовать который он может лишь однажды, потому точно не захочет продешевить.

Во время общения с журналистами на этой неделе Зеленский постоянно подчеркивал, что у американского президента на самом деле есть все рычаги, чтобы заставить Путина пойти на уступки даже вопреки его воле. В частности, пригрозив теми самыми жесткими санкциями, которые предполагалось ввести неделю назад. Или вовсе "ядерный вариант" – уже ввести эти санкции, пообещав их моментальное снятие, если РФ прекратит стрелять.

Тем самым наконец-то удастся наконец-то разрушить простую, но эффективную схему Путина – под любыми предлогами отказываться от сизфаера и в то же время продолжать наступление на Востоке Украины и удары по тыловым объектам.

Конечно, даже при этом, самом благоприятном для Украины сценарии, саммит на Аляске станет только началом длительного процесса.

Во-первых, ни одна договоренность о перемирии не будет работать без действенных механизмов мониторинга этого перемирия. С учетом протяженности линии фронта это потребует немалых человеческих и технических ресурсов, и без действенного участия американцев как условных "арбитров" вряд ли получится обойтись.

Кроме того, как многократно заявляла украинская власть, в случае стойкого сизфаера мы будем готовы обсуждать любые вопросы, связанные с мирным урегулированием. В том числе, очевидно, и болезненные компромиссы.

Впрочем, если Трамп действительно увезет с Аляски не только сизфаер, но и более-менее твердое согласие Путина на встречу с Зеленским (что пока выглядит совсем фантастичным, даже в формате Трамп-Зеленский-Путин), тогда наконец-то можно будет сказать, что мирный процесс сдвинулся с мертвой точки. По сути, впервые за три с лишним года.

Путин обыгрывает Трампа

Примечательно, что все участники процесса с "нашей" стороны – США, ЕС+Британия и Украина – накануне встречи призывают особо не завышать ожидания. В Европе многие полагают, что по факту саммит может не закончиться ничем, и к такому результату лежит множество дорог.

Например, Путин может выдать за желаемый Трампом прогресс какое-то "воздушное перемирие", тем более, что накануне визита Стива Виткоффа в Москву такие идеи уже вбрасывались в западные медиа. Или убедить Трампа в том, что прогресс невозможен без создания десятка "рабочих групп" в условном Стамбуле – коронный метод агрессоров еще со времен войны на Донбассе. Тем более, с Трампом он уже один раз сработал – когда в мае в ответ на требования Киева и других европейских столиц Кремль предложил всем "переговоры делегаций в Стамбуле" – и Трамп с радостью ухватился за эту идею.

Или Путин может доказать Трампу, что Украина, якобы проигрывает войну и так, достав свежие распечатки западной прессы с очень драматическими заголовками, описывающими ситуацию под Добропольем.

РБК-Украина ранее уже слышало, что американцы в свое время были очень удивлены тем, что Украина не соглашается на очередные условия, выдвинутые агрессорами: мол, вы же проигрываете войну, это ваш последний шанс, дальше будет поздно, почему не соглашаетесь?! И украинским переговорщикам стоило немалых усилий объяснить собеседникам реальное положение дел.

Онлайн-заседание "коалиции решительных" 13 августа (фото: president.gov.ua)

Наконец, на повестке дня саммита будет не только Украина. Особенно это любят подчеркивать в Москве: что война, конечно, это важно, но лидерам "великих держав" найдется что обсудить и помимо этого: Арктику, сотрудничество в космосе и так далее. Соответственно, Путин вполне может увести внимание Трампа в сторону от его ключевой задачи.

Наверное, увести ненадолго – если Трамп увидит, что по главному вопросу – российской агрессии против Украины – так и нет никакого прогресса, стоит ожидать нового всплеска активности с его стороны. Но Путин в любом случае выиграет себе немного времени.

Опять виновата Украина

Нет сомнений, что в отличие от Трампа, который будет полагаться на свое чувство собеседника и умение делать сделки (о которых, впрочем, больше знают с его собственных слов), кремлевский диктатор приедет на встречу с кучей домашних заготовок. Начиная от историй про "русскую Арктику" и до псевдоисторических сказок про "несуществующую Украину".

"Размягчив" собеседника, Путин может перейти к главной задаче: доказать Трампу, что он Нобелевской премии мира его отделяет не сам Путин – а Зеленский, который "хочет воевать дальше". Здесь опять-таки пригодятся заголовки про "масштабные прорывы россиян" в последние дни. С аргументацией, что Путин-то давно готов к столь желанному для Трампа миру, но это Зеленский упирается и не хочет отдавать, скажем, какой-то "кусочек" Донбасса, который он и так вскоре "неминуемо потеряет".

Безусловно, вся дипломатическая работа последних дней в том числе была направлена и на то, чтобы избежать подобного наихудшего сценария. По крайней мере, Трамп несколько раз повторил тезис о том, что он не будет за Украину решать территориальные вопросы, делать это должны Зеленский и Путин.

Но, с учетом опыта последнего полугодия, все же нельзя исключать варианта, при котором Путин в очередной раз успешно "продаст" Трампу какие-то символические уступки, тогда как от Украины будут требоваться уже уступки реальные. И тогда Украина, по сути, вернется в март этого года, с той разницей, что подобный поворот событий уже не станет сюрпризом, а вполне допускается.

Как допускаются и любые другие варианты. Вплоть до того, что Трамп устроит Путину "Овальный кабинет №2" и саммит очень быстро закончится, если американский президент вопреки ожиданиям, сразу поймет, что Путин пытается обвести его вокруг пальца. Ведь с Трампом ты никогда не угадаешь.