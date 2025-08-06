Ожидали хиты, а получили провал. 10 самых разочаровывающих игр последних 5 лет

Не каждая громкая игра оправдывает возложенные на нее ожидания. За последние пять лет индустрия увидела немало проектов, которые казались многообещающими, но в итоге разочаровали геймеров по всему миру.

О 10 играх, которые стали настоящими провалами, несмотря на высокие ожидания, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers , специализирующийся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 разочаровал многих поклонников серии, особенно на ПК. Несмотря на высокий интерес на старте, игра быстро начала терять игроков. Основные проблемы - технические сбои, баги и жалобы на качество онлайн-матчей.

Игру также критиковали за отсутствие одиночного режима и классической системы классов, которая была важной частью баланса в мультиплеере. Несмотря на обновления и доработки, многие фанаты считают Battlefield 2042 неудачным релизом.

Battlefield 2042 (фото: XDA Developers)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 стал одним из самых разочаровывающих релизов в истории: фанаты ждали игру годами, доверяя репутации CD Projekt Red, но запуск оказался катастрофическим.

Игра вышла с массой багов и технических проблем на всех платформах, а с версии для PlayStation 4 Sony даже сняла продажу в PS Store из-за шквала жалоб. Интернет наполнился видео с глюками и насмешками - запуск сравнивали с худшими провалами в игровой индустрии.

Со временем разработчики выпустили множество патчей, исправив большинство проблем. Однако для многих игроков разочарование оказалось слишком сильным.

Лишь с выходом дополнения Phantom Liberty и череды обновлений Cyberpunk 2077 стал той игрой, какой задумывался изначально - и начал постепенно возвращать доверие игроков.

Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

AEW: Fight Forever

Многие фанаты рестлинга с ностальгией вспоминают лучшие игры жанра из 90-х и начала 2000-х, особенно WWF No Mercy и WCW/NWO Revenge на Nintendo 64. Игра AEW: Fight Forever пыталась вернуть дух тех классических проектов.

Однако результат оказался далек от ожиданий: несмотря на сходный геймплей, игру подвели многочисленные баги, глитчи и однообразие. Вместо триумфального возвращения - очередное разочарование.

Хотя некоторым фанатам AEW игра пришлась по душе, большинство игроков восприняли ее как серьезный провал.

AEW: Fight Forever (фото: XDA Developers)

Gotham Knights

Серия Batman Arkham считается одной из лучших среди супергеройских игр, поэтому к любым связанным с ней проектам приковано внимание. Однако Gotham Knights (2022) показала, что принадлежность к вселенной Arkham - еще не гарантия успеха.

Игра сосредоточилась на других героях "Бэт-семьи", что заинтересовало фанатов DC. Но быстро стало ясно: по уровню качества и глубины она значительно уступает оригинальным играм от Rocksteady.

Кооперативный режим и апгрейды костюмов не спасли ситуацию - критики жаловались на поверхностный геймплей, скучные задания и непримечательных персонажей. Боевая система также получила много негатива и не смогла повторить драйв Arkham-серии.

Gotham Knights (фото: XDA Developers)

Balan Wonderworld

Юдзи Нака, создатель Sonic the Hedgehog и Nights into Dreams, всегда привлекал внимание своими проектами. Но его игра Balan Wonderworld (2021) стала большим разочарованием.

Несмотря на яркий визуальный стиль, напоминающий о прошлых успехах Sega, сам игровой процесс оказался крайне странным и скучным. Однокнопочное управление, запутанный дизайн уровней и отсутствие внятной отдачи от игры вызвали много критики.

Фанаты ожидали гораздо большего от такой легендарной фигуры, но игра провалилась и быстро ушла в забвение.

Balan Wonderworld (фото: XDA Developers)

Starfield

Starfield должен был стать знаковым проектом Bethesda и главной игрой для Xbox в 2023 году - той самой, которая укрепит репутацию платформы среди хардкорных геймеров. Но вместо этого игра вызвала споры и разочарование.

Несмотря на масштабную концепцию - путешествия по галактикам, фракции, сюжет и миссии - игру подвели баги, глюки, технические проблемы и слабая реализация ключевых идей.

Космические перелеты оказались ограниченными, а многие сюжетные линии - скучными или незапоминающимися. В итоге, Starfield осталась амбициозной, но неудачно реализованной RPG, которая не оправдала ожиданий.

Starfield (фото: XDA Developers)

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws казалась отличной идеей: открытый мир, события между оригинальными фильмами, новая героиня, путешествия по планетам - все звучало как потенциальный хит. Но на практике игра оказалась серьезным разочарованием.

Разработкой занималась студия Massive Entertainment (создатели The Division), а издателем выступила Ubisoft. Однако ни сюжет, ни геймплей не смогли удержать внимание фанатов.

Игру критиковали за странные дизайнерские решения, глюки, плохую стелс-механику, невозможность носить вторичное оружие, неудобные чекпойнты и множество других недочетов. Ситуацию усугубил баг на PlayStation 5, из-за которого игроки теряли свои сохранения после установки патча.

Несмотря на попытки исправить игру через DLC с классическими героями, многие игроки быстро потеряли к ней интерес.

Star Wars Outlaws (фото: XDA Developers)

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers казалась отличной идеей: объединить популярных героев Marvel в кооперативной игре с сюжетом и элементами киновселенной. Но на практике это обернулось провальным запуском и слабым игровым опытом.

Хотя в игре была полноценная сюжетная кампания с оригинальной историей, она не удержала интерес фанатов надолго. Множество критики вызвало стремление копировать стиль MCU, но без настоящей глубины или проработки.

Основное разочарование пришло от геймплея: боевая система оказалась однообразной, враги –"губками для урона", а силы супергероев - маловыразительными. К этому добавились проблемы с подключением и стабильностью кооперативных сессий.

Несмотря на выход DLC с новыми персонажами и сюжетами, большая часть игроков быстро ушла. Поддержка проекта официально завершилась в январе 2023 года, а в сентябре игру удалили из цифровых магазинов.

Marvel's Avengers (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition должна была стать праздником для фанатов, ведь переиздание трех культовых GTA с PlayStation 2 вызвало огромный ажиотаж. Однако при релизе в 2021 году стало ясно: ожидания не оправдались.

Хотя графика стала немного лучше, все три игры были переполнены багами и глюками. Ошибки с погодными эффектами (дождь, молнии) делали миссии практически непроходимыми из-за плохой видимости.

Несмотря на последующие патчи и обновления, впечатление от релиза было испорчено. Большинство игроков сошлись во мнении: легендарная трилогия заслуживала гораздо более качественного переиздания.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (фото: XDA Developers)

Suicide Squad: Kill The Justice League

Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Games, студии, прославившейся трилогией Batman: Arkham, стал одним из главных разочарований 2024 года.

Игра, которая должна была расширить вселенную DC и продолжить успех Arkham-серии, оказалась настоящей катастрофой.

Игровой процесс воспринимался как однообразная рутина, а запуск сопровождался множеством багов и визуальных глюков.

Сюжет получил особенно жесткую критику - фанатов возмутили повороты в истории и судьбы культовых персонажей, включая Бэтмена.

Даже пострелизный контент с новыми героями не спас ситуацию. Игру критиковали до самого завершения официальной поддержки в январе 2025 года.

Suicide Squad: Kill The Justice League (фото: XDA Developers)