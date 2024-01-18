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Ожидается гололед и ветер. Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Четверг 18 января 2024 17:35
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Ожидается гололед и ветер. Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы Иллюстративное фото: киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях вечером 18 января. Ненастье ожидается в Киеве в ближайшие несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.

Сегодня вечером в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами возможна гололедица, а также осадки в виде снега и дождя.

Во время непогоды не рекомендуется ходить под раскидистыми деревьями и возле строительных площадок. Также следует держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение.

Водителям напомнили, что не следует оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и столбами электросетей.

Также рекомендуется плотно закрывать окна, двери и чердаки в домах. С балконов и лоджий необходимо убрать предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону на номер 112 или сообщать аварийные службы.

Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдали сильные морозы. Затем в Украину пришло относительное потепление. Но уже с 17 января синоптики снова предупредили о морозах до -15 градусов.

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