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Очікується ожеледиця та вітер. Киян попередили про погіршення погоди у найближчі години

Четвер 18 січня 2024 17:35
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Очікується ожеледиця та вітер. Киян попередили про погіршення погоди у найближчі години Ілюстративне фото: киян попередили про погіршення погоди у найближчі години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Мешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища, ввечері 18 січня. Негода очікується в Києві у найближчі декілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Сьогодні ввечері у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями можлива ожеледиця, а також опади у вигляді снігу та дощу.

Під час негоди не рекомендується ходити під розлогими деревами та біля будівельних майданчиків. Також варто триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Водіям нагадали, що не варто залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж.

Також рекомендується щільно закривати вікна, двері та горища у будинках. З балконів та лоджій необхідно прибрати предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

У разі надзвичайної ситуації необхідно телефонувати на номер 112 або повідомляти аварійні служби.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.

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