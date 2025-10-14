RU

Ожидаем давление мира и на РФ: МИД Украины отреагировал на освобождение заложников ХАМАСом

Фото: президент США Дональд Трамп и спикер Кнессета Израиля Амиром Охан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство иностранных дел Украины приветствовало освобождение группировкой ХАМАС израильских заложников в Секторе Газа и надеется, что международное давление на Россию будет способствовать завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

Ведомство приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеются на их "быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий".

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и считает недопустимым содержание гражданских лиц в качестве заложников.

"Убеждены, что освобождение заложников должно стать первым важным шагом в достижении окончательных договоренностей по урегулированию ближневосточного конфликта", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что Украина подтверждает свою поддержку международных усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

В МИД отметили ключевую роль миротворческих усилий президента США Дональда Трампа в "достижении этого исторического соглашения, а также роль всех стран, которые поддержали его воплощение" и подчеркнули, что "именно такая дипломатия силы и решимости способна завершать войны и восстанавливать мир".

"Мы надеемся, что и в случае российской войны против Украины может быть применено достаточное международное давление на государство-агрессора Россию для прекращения убийств и восстановления безопасности и мира для нашего государства и всей Европы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Завершение войны в Секторе Газа

В начале октября президент США Дональд Трамп представил мирный план по завершению войны в Секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает формирование "Совета мира", который возглавит американский лидер и экс-премьер Великобритании Тони Блэйр.

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.

Впоследствии Израиль одобрил первый этап соглашения, по которому предусмотрено прекращение огня и освобождение заложников.

В частности, армия Израиля частично отводит войска в анклаве, а после стороны освобождают всех заложников.

13 октября, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Группировка ХАМАС освободила всех 49 израильских заложников, которых захватили в плен во время вторжения 7 октября 2023 года, и передала гробы с останками погибших.

