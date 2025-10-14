Ожидаем давление мира и на РФ: МИД Украины отреагировал на освобождение заложников ХАМАСом

Ведомство приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеются на их "быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий".

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и считает недопустимым содержание гражданских лиц в качестве заложников.

"Убеждены, что освобождение заложников должно стать первым важным шагом в достижении окончательных договоренностей по урегулированию ближневосточного конфликта", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что Украина подтверждает свою поддержку международных усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

В МИД отметили ключевую роль миротворческих усилий президента США Дональда Трампа в "достижении этого исторического соглашения, а также роль всех стран, которые поддержали его воплощение" и подчеркнули, что "именно такая дипломатия силы и решимости способна завершать войны и восстанавливать мир".

"Мы надеемся, что и в случае российской войны против Украины может быть применено достаточное международное давление на государство-агрессора Россию для прекращения убийств и восстановления безопасности и мира для нашего государства и всей Европы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.