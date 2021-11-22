Черговий штурм кордону: близько 150 мігрантів намагалися прорватися до Польщі

"Учора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церківні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

За інформацією польських прикордонників, всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону, а за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

Крім того, щодо 58 осіб було винесено ухвали про депортацію з території Польщі.