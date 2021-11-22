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Черговий штурм кордону: близько 150 мігрантів намагалися прорватися до Польщі

Автор: Марія Кучерявець

Минулої доби, 21 листопада мігранти вчергове намагалися силоміць потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група зі 150 біженців хотіла прорватися через кордон у в районі села Дубичі-Церківні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

"Учора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церківні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

За інформацією польських прикордонників, всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону, а за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

Крім того, щодо 58 осіб було винесено ухвали про депортацію з території Польщі.

Зазначимо, що днем раніше, мігрантами було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

Додамо, що з боку Білорусі до Литви минулої доби намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обстановка з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в ЄС.

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