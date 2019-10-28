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Черговий раунд газових переговорів стартує сьогодні у Брюсселі

Новини » Економіка    28.10.2019 - 06:51
Черговий раунд газових переговорів стартує сьогодні у Брюсселі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Тристоронні переговори про транзит російського газу анонсувала Єврокомісія

У Брюсселі в понеділок, 28 жовтня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу через газотранспорту ситему України (ГТС). Як передає РБК-Україна, відповідний анонс розміщено на офіційному сайті Європейської комісії.

Відомо, що перед початком тристоронньої зустрічі віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович проведе зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболевим та директором російського "Газпрому" Олексієм Міллером.

Коментуючи попередню зустріч, Шефчович зазначив, що сторонам вже вдалося "досягти зближення позицій з низки питань". Віце-президент Єврокомісії сподівається надалі на розвиток "конструктивного духу".

Нагадаємо, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі, які відбулися 19 вересня, обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Уже 22 жовтня Україна, Європейська комісія і Російська Федерація провели в Брюсселі технічні консультації в рамках підготовки до наступного етапу переговорів.

Раніше заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що російський газовий монополіст "Газпром" у 2020 році буде змушений продовжити транзит газу через Україну і прокачати не менше 50 млрд кубометрів. Можливий варіант, що до 2020 року Росія може піти на припинення транзиту газу, однак таке припинення буде тимчасовим.

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