На глазах у посетителей. Появились первые кадры ограбления Лувра

На французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре. Судя по кадрам, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.
Как сообщил телеканал, следствие получило первые видео с места ограбления и окрестностей Лувра. Это видеозаписи с камер наблюдения, а также видео, сделанные посетителями.
В частности, на видео, которое показал телеканал, можно увидеть мужчину в желтом жилете, который режет витрину шлифовальной машиной. При этом на заднем плане видно посетителей музея - то есть ограбление произошло буквально у них на глазах.
Прокурор Парижа подтвердил, что следствие имеет много видео и рассчитывает на свидетелей, которые могли что-то видеть или заснять. Уже удалось найти несколько вещественных доказательств, связанных со злоумышленниками.
"Один из наших сограждан, например, сообщил в судебную полицию о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем", - сообщил прокурор.
Напомним, что во Франции утром 19 октября произошло буквально ограбление года - неизвестные злоумышленники обокрали музей Лувр. Они обнесли галерею Аполлона, похитив оттуда драгоценности, принадлежавшие семье императора Наполеона I Бонапарта.
Несколько ценных вещей уже удалось найти, в том числе корону императрицы Евгении. Однако остальные все еще не найдены. Ведется расследование, полиция ищет злоумышленников - есть версия, что это были иностранцы. Подробнее об ограблении и реакции на него - в материале РБК-Украина.