RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На глазах у посетителей. Появились первые кадры ограбления Лувра

Иллюстративное фото: полиция Франции уже получила видео с камер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре. Судя по кадрам, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как сообщил телеканал, следствие получило первые видео с места ограбления и окрестностей Лувра. Это видеозаписи с камер наблюдения, а также видео, сделанные посетителями.

В частности, на видео, которое показал телеканал, можно увидеть мужчину в желтом жилете, который режет витрину шлифовальной машиной. При этом на заднем плане видно посетителей музея - то есть ограбление произошло буквально у них на глазах.

Прокурор Парижа подтвердил, что следствие имеет много видео и рассчитывает на свидетелей, которые могли что-то видеть или заснять. Уже удалось найти несколько вещественных доказательств, связанных со злоумышленниками.

"Один из наших сограждан, например, сообщил в судебную полицию о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем", - сообщил прокурор.

 

"Ограбление года"

Напомним, что во Франции утром 19 октября произошло буквально ограбление года - неизвестные злоумышленники обокрали музей Лувр. Они обнесли галерею Аполлона, похитив оттуда драгоценности, принадлежавшие семье императора Наполеона I Бонапарта.

Несколько ценных вещей уже удалось найти, в том числе корону императрицы Евгении. Однако остальные все еще не найдены. Ведется расследование, полиция ищет злоумышленников - есть версия, что это были иностранцы. Подробнее об ограблении и реакции на него - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПариж