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Осередки пожежі навколо КПВВ "Станиця Луганська" загасили, але загрози зберігаються

Автор: Игорь Литвиненко

Осередки пожежі навколо контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" загасили. При цьому ризики поширення вогню все ще зберігаються.

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Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

В результаті загоряння були частково пошкоджені об'єкти у сервісній зоні біля КПВВ, серед яких модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Він служив пунктом надання допомоги особам, які перетинали лінію розмежування.

"Загоряння, які вчора охопили сервісну зону у КПВВ, погашені. Загоряння на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається", - повідомили у ДПСУ.

Зараз КПВВ залишається тимчасово закритим. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться заходи по ліквідації наслідків пожежі.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Жертвами пожеж, за уточненою інформацією МВС, стали 9 людей, 17 були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що пожежі дійшли до КПВВ "Станиця Луганська". У зв'язку з цим пункт пропуск був тимчасово закритий, почалася детонація вибухонебезпечних предметів.

Прогноз погоди
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