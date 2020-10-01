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КПВВ "Станиця Луганська" призупинив роботу через пожежі

Станиця Луганська, Четвер 01 жовтня 2020 11:58
КПВВ "Станиця Луганська" призупинив роботу через пожежі
Фото: пожежа поблизу КПВВ (facebook.com/stnrda)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово призупинив роботу. Причиною стали масштабні пожежі в Луганській області.

Про це повідомили в прес-службі Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Як зазначили в РДА, пожежа поширилася на автодорозі, по якій люди перетинають КПВВ. При цьому поблизу дороги почалася детонація вибухових пристроїв.

"У зв'язку з цим, на певний час припинена робота КПВВ "Станиця-Луганська", - повідомили в РДА.

Нагадаємо, пожежа в Луганській області спалахнула учора, 30 вересня. Горіли 32 населених пункти. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали вже 6 осіб, 12 - були госпіталізовані. Більше тисячі осіб евакуювали.

Також повідомлялося, що в результаті пожежі в Луганській області були пошкоджені 250 будинків. Уряд пообіцяв виділити допомогу всім постраждалим від пожеж.

За фактом пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ.

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Новини України Надзвичайні події пожежаСтаница ЛуганскаяКПВВ
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