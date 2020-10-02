Очаги пожара вокруг КПВВ "Станица Луганская" потушили, но угрозы сохраняются

Очаги пожара вокруг контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" потушили. При этом риски распространения огня все еще сохраняются.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В результате возгорания были частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, среди которых модуль работников Международного Комитета Красного Креста. Он служил пунктом оказания помощи лицам, которые пересекали линию разграничения.

"Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашены. Возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается", - сообщили в ГПСУ.

Сейчас КПВВ остается временно закрытым. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся меры по ликвидации последствий пожара.

Напомним, в Луганской области 30 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары. Жертвами пожаров, по уточненной информации МВД, стали 9 человек, 17 были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что пожары дошли до КПВВ "Станица Луганская". В связи с этим пункт пропуск была временно закрыт, началась детонация взрывоопасных предметов.