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Міноборони заявляє про зупинку поставок в армію через обшуки


Слідчі вилучили всі електронні носії інформації

Під час обшуків Державного бюро розслідувань в Міністерстві оборони були вилучені оригінали документів та всі електронні носії. Про це під час брифінгу заявив начальник ГУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Марченко відзначив, що обшуки унеможливили роботу управління з матеріального забезпечення Збройних сил України.

"У нас були вилучені як оригінали документів, так і зразки-еталони та всі електронні носії інформації. Повністю паралізована робота управляння. Неможливо отримати продукцію. Тобто повністю зупинено постачання в армію засобів захисту. Скільки це буде тривати ми не знаємо. Але на сьогодні, ми нічого робити не можемо. Нас не почули", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 червня Державне бюро розслідувань провело обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України.

Директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. За словами Труби, попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень.

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