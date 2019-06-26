Труба: керівництво Міноборони могло брати участь в схемах на закупівлях

Фото: Роман Труба (Віталій Носач, РБК-Україна)

Труба звітує про обшуки у чиновників Міноборони

Державне бюро розслідувань розглядає версію про те, що керівники Міністерства оборони України входили до злочинної групи, яка яка організувала закупівлі майна за завищеними цінами. Про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Труба, до злочинної групи могли входити один з керівників Міністерства оборони України та керівництво управлінь та департаментів.

"Ці особи діяли в групі з іншими службовими особами суб’єктів приватного права, а також з дослідницьких закладів. Вони попередньо знали, що це майно не відповідає технічним вимогам", - додав Труба.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України.

Директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. За словами Труби, попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень. Поки що підозру нікому не висували.