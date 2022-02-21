Обшукують автомобілі. Будинок Медведчука оточила поліція, - ЗМІ
У Києві біля будинку нардепа Віктора Медведчука зараз знаходиться охорона і поліція. Також перекрита одна з найближчих вулиць, оскільки правоохоронці обшукують з ліхтариками автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".
За даними видання, сьогодні до будинку Медведчука під'їхало кілька автомобілів і бусів, щоб вивести майно з будівлі. Зокрема, в автомобілі вивантажили зброю і бронежилети.
"Але згодом про це дізналися в ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що саме в цьому будинку Віктор Медведчук повинен перебувати під домашнім арештом.
Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він може бути причетний до організації незаконної схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу і фінансування бойовиків.
По цій справі народний депутат залишається під домашнім арештом. У провадженні також фігурують колишній президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.