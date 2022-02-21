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Обшукують автомобілі. Будинок Медведчука оточила поліція, - ЗМІ

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 19:19
Обшукують автомобілі. Будинок Медведчука оточила поліція, - ЗМІ Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві біля будинку нардепа Віктора Медведчука зараз знаходиться охорона і поліція. Також перекрита одна з найближчих вулиць, оскільки правоохоронці обшукують з ліхтариками автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

За даними видання, сьогодні до будинку Медведчука під'їхало кілька автомобілів і бусів, щоб вивести майно з будівлі. Зокрема, в автомобілі вивантажили зброю і бронежилети.

"Але згодом про це дізналися в ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що саме в цьому будинку Віктор Медведчук повинен перебувати під домашнім арештом.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він може бути причетний до організації незаконної схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу і фінансування бойовиків.

По цій справі народний депутат залишається під домашнім арештом. У провадженні також фігурують колишній президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

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Віктор Медведчук
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