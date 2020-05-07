Обшуки у Верланова пройшли у справі про "кришування" конвертцентрів

Обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова пройшли у справі про так зване "кришування" конвертцентрів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що СБУ підозрює колишнє керівництво Податкової в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. За версією слідства, до афери причетні керівники територіальних відділень Податкової.

"Протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту за ПДВ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних Податкової шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками фіктивності. Ці дії приводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, що потім відображався нібито як для СГД реального сектора економіки.

СБУ зазначає, що дії чиновників призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також до відмивання злочинно отриманих грошей.

"У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків в різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, в тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію додадуть як доказову базу до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що заблоковані всі банківські рахунки фіктивних підприємств, задіяних в схемі.

Відзначимо, сьогодні повідомлялося, що СБУ приходила з обшуками до Верланова. За його словами, правоохоронці "не знайшли того, за чим прийшли".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Ігор Уманський після звільнення з посади міністра фінансів виступив зі звинуваченнями в тому, що бюджет недоотримав як мінімум 5 млрд гривень на місяць через схеми з так званими "скрутками" ПДВ. Він також на посту міністра ініціював звільнення Верланова.

В результаті Верланов позбувся посади 24 квітня.