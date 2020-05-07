Обыски у Верланова прошли по делу о "крышевании" конвертцентров

Обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова прошли по делу о так называемом "крышевании" конвертцентров. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ подозревает бывшее руководство Налоговой в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к афере причастны руководители территориальных отделений Налоговой.

"В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.

СБУ отмечает, что действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к отмыванию преступно полученных денег.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию добавят как доказательную базу к материалам дела", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что заблокированы все банковские счета фиктивных компаний, задействованных в схеме.

Отметим, сегодня сообщалось, что СБУ приходила с обысками к Верланову. По его словам, правоохранители "не нашли того, за чем пришли".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Игорь Уманский после увольнения с должности министра финансов выступил с обвинениями в том, что бюджет недополучал как минимум 5 млрд гривен в месяц из-за схем с так называемыми "скрутками" НДС. Он также на посту министра инициировал увольнение Верланова.

В итоге Верланов лишился должности 24 апреля.