У НАБУ розповіли подробиці обшуків в Мінінформполітики

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує можливі розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України за попередньою змовою зі службовцями ДП "Центр захисту інформаційного простору України" та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих для фінансування проектів із захисту національного інформаційного простору", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року за власними напрацюваннями.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки в Міністерстві інформаційної політики. За словами державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту Артема Біденка, обшуки проходять в рамках справи щодо тендеру на суму 15 млн гривень на просуванні України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN, який був проведений в 2018 році.

Як повідомляє РБК-Україна, Національна поліція проводить обшуки в Департаменті будівництва Полтавської обласної державної адміністрації. Як повідомили в Нацполіції Полтавської області, обшуки проводяться в рамках справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.