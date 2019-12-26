НАБУ проводить обшуки в Мінінформполітики

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Обшуки проводять в рамках розслідування проведення тендеру на 15 млн гривень на просування бренду України на телеканалі CNN

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в Міністерстві інформаційної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту Артема Біденка Facebook.

За словами Біденка, обшуки проходять в рамках справи щодо тендеру на суму 15 млн гривень на просуванні України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN, який був проведений в 2018 році.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству відбуваються обшуки НАБУ. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN. МІП нічого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", - написав Біденко.

Зазначимо, на початку вересня Кабмін ліквідував Міністерство культури і Міністерство молоді і спорту, сформувавши на основі Мінінформполітики Міністерство культури, молоді і спорту України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки за фактом зняття з виборів влітку 2019 року кандидата в депутати по 169 округу Олександра Куницького в інтересах іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського. Також ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК Тетяни Сліпачук.