ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ проводить обшуки в Мінінформполітики

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 14:57
НАБУ проводить обшуки в Мінінформполітики
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Обшуки проводять в рамках розслідування проведення тендеру на 15 млн гривень на просування бренду України на телеканалі CNN

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в Міністерстві інформаційної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту Артема Біденка Facebook.

За словами Біденка, обшуки проходять в рамках справи щодо тендеру на суму 15 млн гривень на просуванні України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN, який був проведений в 2018 році.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству відбуваються обшуки НАБУ. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN. МІП нічого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", - написав Біденко.

Зазначимо, на початку вересня Кабмін ліквідував Міністерство культури і Міністерство молоді і спорту, сформувавши на основі Мінінформполітики Міністерство культури, молоді і спорту України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки за фактом зняття з виборів влітку 2019 року кандидата в депутати по 169 округу Олександра Куницького в інтересах іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського. Також ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК Тетяни Сліпачук.

Обшуки в "5 елемент": у клубі заявили про масштабної провокації з політичних мотивів ДБР незаконно використовує для обшуків постанови Печерського суду, - адвокат Порошенка
Новини України Министерство информационной политикиНАБУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся