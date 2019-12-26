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У Полтавській ОДА проходять обшуки

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 15:17
У Полтавській ОДА проходять обшуки
Фото: Полтавська ОДА (facebook.com/usbupol)

Обшуки проводяться в Департаменті будівництва за підозрою в розкраданні держкоштів

Національна поліція проводить обшуки в Департаменті будівництва Полтавської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє Poltavske.tv.

Як повідомив зазначили в Нацполиции Полтавської області, обшуки проводяться в рамках справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Група, яка підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, в 2018 році вносила недостовірні відомості проектів та проектно-кошторисної документації, чим завдали збитків державному бюджету", - сказав прес-секретар полтавської обласної поліції Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, 18 грудня Служба безпеки України проводила обшуки в Департаменті будівництва, містобудування та капітального та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та в Державному підприємстві "Агентство місцевих доріг".

Також РБК-Україна писало, що в Міністерстві інформаційної політики проходять обшуки детективами НАБУ. проводять Обшуки в рамках розслідування проведення тендеру на 15 млн гривень на просування бренду України на телеканалі CNN.

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