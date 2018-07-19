Обшуки в Криму: Чубаров розповів подробиці інциденту

Невідомі в масках проводять слідчий експеримент у активіста Мусліма Алієва

Обшуки в окупованому Криму у активіста, фігуранта так званої справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва є частиною слідчого експерименту. Про це на брифінгу заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров (БПП), передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час Чубаров зазначив, що поки не знає, до чого призвели ранкові обшуки у Алієва.

"Вранці, як повідомили активісти, в будинок, де живе його сім'я, увірвалися невідомі у масках зі зброєю і заявили, що проведуть слідчий експеримент. Я не знаю, які там зараз наслідки", - розповів він.

Він також в черговий раз підкреслив, що такі дії використовують для залякування активістів і кримськотатарського народу. Крім того, він назвав російську окупаційну владу джерелом трагедій в Криму.

"Будь-які спроби вплинути на владу РФ є марними. Окупаційна влада весь час здійснює насильницькі методи: тортури, викрадення, вбивства і так далі. Поки не буде усунено джерело репресій, ми і далі будемо говорити про чергові трагедії. Джерело трагедій в Криму - російська окупаційна влада ", - заявив Чубаров.

Нагадаємо, раніше менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман повідомив, що протягом першого півріччя 2018 року російські силовики провели 66 обшуків у жителів Криму.