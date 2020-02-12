ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обыски в "Киевметрострое": СБУ изъяла документы и электронные носители информации

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 13:44
Обыски в "Киевметрострое": СБУ изъяла документы и электронные носители информации
Фото: обыски в "Киевметрострое" (ssu.gov.ua)

На банковские счета предприятий наложен арест на более чем 2,4 млрд гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков в ПАО "Киевметрострой" и АБ "Укргазбанк" изъяла финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас исследуется факт возможного завладения госсредствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 млрд гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн гривен по процентам по депозиту.

"Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Фото: обыски в "Киевметрострое" (ssu.gov.ua)

Вчера РБК-Украина писало об обысках в "Киевметрострое" в связи с завладением средствами на метро на Виноградарь.

Ранее анонсировали, что метро на Виноградарь в Киеве запустят к концу 2021 с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, что стоимость строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен.

СБУ предотвратила дестабилизацию энергетической системы Украины ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях
Новости Украины Служба безопасности Украиныметрообыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь