Обшуки у Чорновол проходять у справі про пожежу в офісі Партії регіонів в 2014

Обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновол проходять в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в Держбюро розслідувань.

У Госбюро розслідувань підтвердили РБК-Україна, що у Чорновол проводять обшук. Обшуки проходять за рішенням суду в рамках справи про загибель людини в ході пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Раніше Чорновол написала на своїй сторінці у Facebook, що у неї проводять обшуки співробітники ДБР.

Додамо, Тетяна Чорновіл - колишня народна депутатка, журналістка і громадський діяч. Коли була журналісткою, займалася розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акцій на Майдані під час Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної ради Андрія Парубія. У документі говориться, що ДБР відкрило провадження за фактом "створення та координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території м. Одеса".