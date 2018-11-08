Обыск в аннексированном Крыму: супругов Аблямитовых доставили в ФСБ

Фото: под управлением ФСБ собираются неравнодушные граждане (facebook.com/crimeansolidarity)

Российские силовые структуры не комментируют ситуацию

В аннексированном Россией Крыму, после проведенного утром 8 ноября российскими силовиками обыска в пгт Азовское Джанкойского района, супругов Аблялима и Айджан Аблямитовых доставили в управление ФСБ России в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Как сообщается, в управлении ФСБ также находится адвокат Эмине Авамилева.

Активисты утверждают, что Айджам Аблямитова уже вышла из здания.

"Под управлением ФСБ собираются неравнодушные граждане", - говорится в сообщении.

Фото: под управлением ФСБ собираются неравнодушные граждане (facebook.com/crimeansolidarity)

По словам адвоката Эмине Авамилевой, местонахождение Аблялима Аблямитова "на данный момент неизвестно".

Причины обыска на данный момент неизвестны. Российские силовые структуры не комментируют ситуацию.

Напомним, сегодня утром российские силовики провели обыск в доме Халила Аблямитова, после чего задержали его сына Аблялими Аблямитова и жену Айджан.

Как сообщалось, обыск начался примерно в 7:00 (6:00 по киевскому времени, - ред.), в нем принимали участие около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

В доме находились пять человек вместе с ребенком. Дважды к владельцу дома, который болеет астмой, вызвали скорую помощь.