Обов'язкова евакуація: до Кропивницького прибув черговий потяг з Донецької області

Вночі 21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Кіровоградській області.

Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій допомагали евакуйованим вивантажити й перенести речі, домашніх тварин, влаштуватися в наметі для відпочинку. Для транспортування маломобільних громадян використовувалися автомобілі швидкої допомоги. Відразу після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський також особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Раніше повідомлялося, що станом на 15 серпня з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб. Всього з підконтрольної Україні території регіону вивезли три чверті населення.

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